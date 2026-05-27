La dérive violente des climatosceptiques

En Europe, et particulièrement en France, la météo actuelle ne sert plus seulement aux discussions d'ascenseur, elle provoque une agressivité sans précédent.

En raison d'une vague de chaleur historique fracassant les records pour un mois de mai, les présentateurs météo et les météorologues sont désormais la cible d'insultes et de menaces physiques de la part de mouvements climatosceptiques.

Ce dérapage est notamment alimenté par l'utilisation de la couleur rouge sur les cartes pour illustrer la hausse marquée des températures.

Le ton des médias est-il trop alarmiste par rapport à la météo?

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle expliquer ce climat tendu, mercredi à Lagacé le matin.