Toxicomanie et alcoolisme

La Maison Jean-Lapointe lance un outil destiné aux parents pour aborder la consommation de substances avec leurs enfants.

Ce guide pratique vise à briser le tabou et à aider les parents amorcer un dialogue souvent redouté mais essentiel.

Il propose des conseils pour établir une communication saine et sans jugement et ainsi éviter que le jeune consomme en cachette.

Écoutez la directrice générale de la Maison Jean Lapointe, Anne Elizabeth Lapointe, présenter cet outil, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle souligne que l'entrée au secondaire est le moment charnière pour entamer ces discussions, car le jeune passe du statut de «plus vieux» au primaire à celui de «plus jeune» au secondaire, s'exposant ainsi à de nouvelles influences.