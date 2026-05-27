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Toxicomanie et alcoolisme

Comment parler de consommation de drogues et d'alcool avec nos adolescents?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 27 mai 2026 12:15

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Comment parler de consommation de drogues et d'alcool avec nos adolescents?
Radio textos / Cogeco Média

La Maison Jean-Lapointe lance un outil destiné aux parents pour aborder la consommation de substances avec leurs enfants.

Ce guide pratique vise à briser le tabou et à aider les parents amorcer un dialogue souvent redouté mais essentiel.

Il propose des conseils pour établir une communication saine et sans jugement et ainsi éviter que le jeune consomme en cachette.

Écoutez la directrice générale de la Maison Jean Lapointe, Anne Elizabeth Lapointe, présenter cet outil, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle souligne que l'entrée au secondaire est le moment charnière pour entamer ces discussions, car le jeune passe du statut de «plus vieux» au primaire à celui de «plus jeune» au secondaire, s'exposant ainsi à de nouvelles influences.

«Il faut y aller avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience et de bienveillance [...] On veut que le jeune vienne te le dire. Tu ne veux pas que le jeune consomme en cachette, développe un problème en cachette parce qu'il a trop peur de t'en parler.»

Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe

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