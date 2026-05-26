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L'hommage invisible du hockey féminin

Rendez-vous manqué au Centre Bell: où était la Coupe Walter?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 mai 2026 16:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Rendez-vous manqué au Centre Bell: où était la Coupe Walter?
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

D'après l'animateur, comédien et partisan des glorieux, Patrice Bélanger, le Canadien de Montréal a raté une occasion historique de célébrer le premier titre de l'équipe féminine, la Victoire de Montréal.

Lundi, Patrice Bélanger a partagé sa déception sur ses réseaux sociaux. 

Selon lui, l'amertume de la défaite du Canadien a été amplifiée par ce manque de reconnaissance envers la Victoire.

Écoutez l'entrevue avec l'animateur, comédien et amateur de hockey, Patrice Bélanger, à l'émission Le Québec maintenant, mardi. 

«De voir qu’hier le Canadien avait cette chance inouïe qu’on puisse enfin applaudir et souligner[...]la Coupe Walter, la première de l’histoire de la Victoire, malheureusement j’ai trouvé qu’ils ont échappé quelque chose.»[...] «On sent une espèce de déconnexion entre ce qui est l'évidence [...] et ce que la foule voudrait ou réclamerait, qui serait la base élémentaire et évidente de ce qui ferait plaisir aux fans. »

Patrice Bélanger

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