L'hommage invisible du hockey féminin

D'après l'animateur, comédien et partisan des glorieux, Patrice Bélanger, le Canadien de Montréal a raté une occasion historique de célébrer le premier titre de l'équipe féminine, la Victoire de Montréal.

Lundi, Patrice Bélanger a partagé sa déception sur ses réseaux sociaux.

Selon lui, l'amertume de la défaite du Canadien a été amplifiée par ce manque de reconnaissance envers la Victoire.

Écoutez l'entrevue avec l'animateur, comédien et amateur de hockey, Patrice Bélanger, à l'émission Le Québec maintenant, mardi.