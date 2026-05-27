Le SPVM a déployé mardi une opération d'envergure au Port de Montréal pour bloquer l'exportation de véhicules volés.

L'opération REMPORT a permis d'intercepter près de 50 conteneurs suspectés de transporter de la marchandise illégale.

Le bilan provisoire fait état d'une saisie de 39 véhicules de luxe et camionnettes.

De plus, 21 constats d'infraction ont également été remis pour des irrégularités mécaniques ou routières.

Une centaine de personnes provenant de divers corps policiers et des services frontaliers ont participé à cette frappe stratégique.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.