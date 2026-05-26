Le groupe coréen BTS a remporté le prix d'artiste de l'année, lundi, au gala des American Music Awards.
Écoutez Catherine Beauchamp parler du gala des American Music Awards en compagnie de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- BTS remporte la statuette la plus convoitée des AMA, tandis que Taylor Swift (8 nominations) et Lady Gaga (6 nominations) sont reparties les mains vides;
- Sabrina Carpenter a gagné l’album de l’année, KATSEYE (groupe féminin de Los Angeles) a été nommée nouvel artiste de l’année, et Billy Idol a reçu le prix Hommage;
- Le concert de Patrick Bruel au Bellarena Indoor Festival en Suisse, prévu le 26 juin, a été reporté en raison d’allégations;
- Phil Collins refuse de chanter pour raisons de santé.