Alerte aux orages violents

Environnement Canada surveille un risque d'orages violents mardi, alors qu'un été plus chaud que la normale se dessine.

Bien que des averses et des éclairs aient déjà été observés, la situation pourrait s'intensifier en fin de journée dans plusieurs régions dont la Mauricie, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Charlevoix.

On redoute de la grêle, de fortes pluies et de fortes rafales.

Écoutez l'entrevue avec Simon Legault, météorologue à Environnement Canada, à l'émission de Philippe Cantin, mardi.

Pour l'été, les prévisions pointent vers des températures globales au-dessus des normales, sans toutefois être exceptionnelles.

Selon M.Legault, des vagues de chaleur sont à prévoir et devrait s'installer dès le début du mois de juin.