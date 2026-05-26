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Alerte aux orages violents

Instabilité météorologique en mai: «Oui, c'est normal» -Simon Legault

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 mai 2026 16:17

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Instabilité météorologique en mai: «Oui, c'est normal» -Simon Legault
Une scène de pluie sur Montréal. / Photo PC

Environnement Canada surveille un risque d'orages violents mardi, alors qu'un été plus chaud que la normale se dessine.

Bien que des averses et des éclairs aient déjà été observés, la situation pourrait s'intensifier en fin de journée dans plusieurs régions dont la Mauricie, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Charlevoix.  

On redoute de la grêle, de fortes pluies et de fortes rafales.

Écoutez l'entrevue avec Simon Legault, météorologue à Environnement Canada, à l'émission de Philippe Cantin, mardi.

Pour l'été, les prévisions pointent vers des températures globales au-dessus des normales, sans toutefois être exceptionnelles.

Selon M.Legault, des vagues de chaleur sont à prévoir et devrait s'installer dès le début du mois de juin.

« Présentement, c'est pas encore déclenché en termes d'orages violents. [...] on a aussi des fortes rafales qui sont possibles.»

Simon Legault - météorologue à Environnement Canada

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