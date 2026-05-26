Budgets insuffisants pour le communautaire

Au moment où TVA rapporte 95 tentes de personnes en situation d'itinérance le long de la rue Notre-Dame à Montréal, l'intervenante Annie Archambault dénonce une situation «évitable».

Elle estime que ce n'est que le début, vu le manque criant de fonds alloués au milieu communautaire pour venir en aide aux personnes itinérantes.

Écoutez Annie Archambault, créatrice de contenu et intervenante psychosociale, dénoncer le tout, mardi, en compagnie de l'animateur Philippe Cantin.

Annie Archambault plaide pour une meilleure cohabitation entre les citoyens et les itinérants, qui inclurait notamment un service de collecte de poubelles et l'installation de toilettes publiques en attendant un programme de transition.