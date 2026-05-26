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Domaine de la constuction

«L'enjeu de compétence de la main-d'oeuvre, c'est l'enjeu numéro un»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 mai 2026 16:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«L'enjeu de compétence de la main-d'oeuvre, c'est l'enjeu numéro un»
Le manque de main d'oeuvre en construction empêche certains entrepreneurs de concrétiser des projets / Adobe Stock / Anoo

Il manque de bras dans le secteur de la construction au Québec, mais surtout d'employés qualifiés, constate la PDG de la CCQ, Audrey Murray.

Disant ne pas pouvoir se battre contre la démographie, qui fait en sorte que plus de gens quittent le marché du travail que de gens qui y entrent, elle explique que la CCQ met toutefois en place des solutions pour contrer cette tendance.

Audrey Murray vante notamment les mérites du programme travail-études, qui a eu un effet positif considérable sur le milieu de la construction.

Écoutez Audrey Murray, présidente-directrice générale de la CCQ, se pencher sur les solutions à adopter en construction au Québec maintenant.

«On a mis en œuvre l'alternance travail-études dans nos programmes d'études. On a 26 métiers dans le secteur de la construction et à l'heure où je vous parle, on est rendu à près de 700 800 personnes qui ont accepté de venir étudier en alternance travail-études [...] Et ce que ça donne, c'est qu'en 2025, on a une hausse du nombre de diplômés dans nos programmes. Et ça, je vous dirais, c'est notre stratégie numéro un.»

Audrey Murray

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