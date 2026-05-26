Domaine de la constuction

Il manque de bras dans le secteur de la construction au Québec, mais surtout d'employés qualifiés, constate la PDG de la CCQ, Audrey Murray.

Disant ne pas pouvoir se battre contre la démographie, qui fait en sorte que plus de gens quittent le marché du travail que de gens qui y entrent, elle explique que la CCQ met toutefois en place des solutions pour contrer cette tendance.

Audrey Murray vante notamment les mérites du programme travail-études, qui a eu un effet positif considérable sur le milieu de la construction.

Écoutez Audrey Murray, présidente-directrice générale de la CCQ, se pencher sur les solutions à adopter en construction au Québec maintenant.