Série Canadiens-Hurricanes

Si plusieurs analystes estiment que les Canadiens de Montréal ont encore des chances de revenir de l'arrière contre les Hurricanes de la Caroline, Tony Marinaro n'est pas du nombre.
Écoutez Tony Marinaro au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Tony ne s'en cache pas: il est pessimiste concernant les chances des Canadiens;
- «Quand Dobes va arrêter d'être Jesus-Christ, qu’est-ce que les Canadiens vont faire?»
- Jakub Dobes aura 25 ans, mercredi, le jour du quatrième match de la série;
- Les joueurs du Tricolore ont été surclassés lors des huit dernières périodes;
- Les Canadiens ont eu plus de dégagements (15) que de tirs (13);
- Une équipe joue en équipe, l'autre espère des jeux individuels;
- Les Hurricanes ne sont pas la meilleure équipe sur papier, mais la meilleure équipe sur la patinoire;
- Il faut une identité au sein du 4e trio;
- On discute des Canadiens;
- Selon Tony, la liste des blessés doit être très longue;
- On insère Gallagher mercredi soir?