Une prestation remarquée

L'interprétation des hymnes nationaux par Éléonore Lagacé, mardi, au Centre Bell, était digne d'un Super Bowl canadien, d'après la principale intéressée.

La chanteuse semble toujours sur un nuage au lendemain d'une prestation où l'énergie de la foule l'a impressionnée, explique-t-elle.

Éléonore Lagacé commente aussi les légers problèmes techniques qui sont survenus au début de l'hymne américain.

Écoutez la chanteuse, comédienne et danseuse, Éléonore Lagacé, revenir sur sa performance, mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.