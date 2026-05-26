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Entrevue avec Michel Bergeron

«Le Canadien c'est épouvantable.» -Michel Bergeron

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 mai 2026 15:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Le Canadien c'est épouvantable.» -Michel Bergeron
Le prochain match Canadiens-Hurricanes aura lieu mercredi soir, à 20h / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

Michel Bergeron estime que le Canadien manque de gaz et doit revoir ses trios pour surprendre les Hurricanes.

L'ancien entraîneur-chef suggère d'apporter des changements aux trios plutôt qu'au personnel.

Selon lui, Martin St-Louis fait un travail extraordinaire, mais ses plans de match manquent parfois de surprise pour l'adversaire.

Écoutez l'entrevue «du Tigre» mardi après-midi, à l'émission Le Québec maintrenant avec Phillipe Cantin.  

Bergeron est pessimiste pour le prochain affrontement, car les Hurricanes voudront éliminer le Canadien pour terminer la série à domicile.

« Tu gagnes pas des matchs avec un lancer puis deux lancers, le Canadien c'est épouvantable.»[…]«C'est bien beau la structure défensive, mais est-ce qu'on pourrait quelque part avoir une structure offensive?»

Michel Bergeron

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