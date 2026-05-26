Entrevue avec Michel Bergeron

Michel Bergeron estime que le Canadien manque de gaz et doit revoir ses trios pour surprendre les Hurricanes.

L'ancien entraîneur-chef suggère d'apporter des changements aux trios plutôt qu'au personnel.

Selon lui, Martin St-Louis fait un travail extraordinaire, mais ses plans de match manquent parfois de surprise pour l'adversaire.

Écoutez l'entrevue «du Tigre» mardi après-midi, à l'émission Le Québec maintrenant avec Phillipe Cantin.

Bergeron est pessimiste pour le prochain affrontement, car les Hurricanes voudront éliminer le Canadien pour terminer la série à domicile.