Entrevue avec Michel Bergeron

Michel Bergeron estime que le Canadien manque de gaz et doit revoir ses trios pour surprendre les Hurricanes.
L'ancien entraîneur-chef suggère d'apporter des changements aux trios plutôt qu'au personnel.
Selon lui, Martin St-Louis fait un travail extraordinaire, mais ses plans de match manquent parfois de surprise pour l'adversaire.
Écoutez l'entrevue «du Tigre» mardi après-midi, à l'émission Le Québec maintrenant avec Phillipe Cantin.
Bergeron est pessimiste pour le prochain affrontement, car les Hurricanes voudront éliminer le Canadien pour terminer la série à domicile.
« Tu gagnes pas des matchs avec un lancer puis deux lancers, le Canadien c'est épouvantable.»[…]«C'est bien beau la structure défensive, mais est-ce qu'on pourrait quelque part avoir une structure offensive?»