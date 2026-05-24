Deux Canadiens sur trois sont en faveur

Une nouvelle étude de H&R Block révèle que les deux tiers des Canadiens sont en faveur de l'abolition des pourboires.

Les intervenants de l'émission de l'animateur Denis Lévesque se prononcent sur la pression qu'on ressent devant les terminaux électroniques qui proposent des pourcentages élevés.

Plusieurs commerces qui n'offrent pas de service aux tables comme les «take-out» ou même des cinémas demandent aussi du pourboire, ce qui rend notre équipe un peu mal-à-l'aise.

Écoutez la discussion de l'équipe de l'émission Signé Lévesque à ce sujet, dimanche matin.