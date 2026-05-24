Elle en ressent des effets encore aujourd'hui

Atteinte de COVID longue mélangée avec d'autres maladies, Laurence Jalbert se remet peu à peu de brouillards mentaux, du côté gauche de son corps, qui était paralysé et d'infiltrations de Cingal, notamment.

Elle en ressent encore aujourd'hui certains effets, dont la fatigue, qui fait en sorte qu'elle doit prévoir ses journées en conséquence.

Écoutez le segment J'en reviens pas avec l'autrice-compositrice-interprète, Laurence Jalbert, au micro de l'animateur Denis Lévesque, dimanche matin.

Laurence Jalbert n'en revient pas des hommes comme Gilbert Rozon ou encore Patrick Bruel, dont les témoignages de femmes par rapport à certains de leurs agissements font écho dans le milieu artistique.

Elle aborde aussi sa carrière, dont son premier album, qui a été vendu plus de 100 000 fois lors des premiers jours de mise en marché et annonce aussi une tournée anniversaire de 35 ans.