Le chroniqueur automobile Benoît Charette et l'animatrice Marie-Ève explorent le rejet massif des automobilistes face à la multiplication des gadgets électroniques et des interfaces «tout-à-l'écran» dans les véhicules actuels.

Bien que les constructeurs favorisent ces systèmes tactiles pour réduire les coûts de fabrication en usine, ils entraînent des problèmes majeurs de fiabilité et de sécurité en détournant l'attention des conducteurs de la route.

Devant la complexité des menus et à l'arrivée de services par abonnement payants, de nombreux consommateurs réclament un retour aux boutons physiques traditionnels pour les commandes essentielles, comme le chauffage et la radio.

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile, discuter de la montée des gadgets électroniques dans les véhicules, mercredi à Radio textos.