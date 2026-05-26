Les commissaires reviennent sur la défaite crève-cœur des Canadiens de Montréal, un dénouement décourageant pour les partisans, tout en s'encourageant mutuellement à ne pas baisser les bras.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez parler des points chauds de l'actualité, mardi, en ouverture de La commission.