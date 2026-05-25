Regardez vers le ciel

Le ciel montréalais vibrera au son des Snowbirds ce soir dès 18h15, alors qu'une formation de neuf appareils survolera le Centre Bell en marge du match des Canadiens face aux Hurricanes.

Le lieutenant-colonel Guillaume Paquet, commandant de l'escadron, souligne le caractère symbolique de cette prestation réalisée avec les célèbres Tutors, des avions conçus et construits à Montréal au début des années 60.

Écoutez Guillaume Paquet, lieutenant-Colonel qui dirige les Snowbirds, détailler les préparatifs de ce survol spectaculaire, lundi après-midi, à La commission.