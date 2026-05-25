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Regardez vers le ciel

Les Snowbirds au-dessus du Centre Bell: un survol spectaculaire pour le CH

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Entendu dans

La commission

le 25 mai 2026 14:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les Snowbirds au-dessus du Centre Bell: un survol spectaculaire pour le CH
Dses snowbirds en action en octobre dernier / (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

Le ciel montréalais vibrera au son des Snowbirds ce soir dès 18h15, alors qu'une formation de neuf appareils survolera le Centre Bell en marge du match des Canadiens face aux Hurricanes.

Le lieutenant-colonel Guillaume Paquet, commandant de l'escadron, souligne le caractère symbolique de cette prestation réalisée avec les célèbres Tutors, des avions conçus et construits à Montréal au début des années 60.

Écoutez Guillaume Paquet, lieutenant-Colonel qui dirige les Snowbirds, détailler les préparatifs de ce survol spectaculaire, lundi après-midi, à La commission.

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