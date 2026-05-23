Grand Prix de Montréal

Pourquoi parle-t-on particulièrement des activités autour du Grand Prix cette année plutôt que sur la course en soi?

De l'avis d'Alex Tagliani, les épisodes Netlfix réalisés autour de la Formule 1 ont créé une nouvelle dynamique pour la F1, avec un intérêt renouvelé pour ce sport.

Qui sont les coureurs à surveiller? À quoi s'attendre considérant que les voitures de Formule 1 sont soumises à de nouvelles réglementations? Quels sont les résultats des qualifications?

Écoutez Alex Tagliani, expert en F1 et en course automobile au réseau Cogeco, se pencher sur la question, samedi.