Disparue en 1996

Le délinquant dangereux Serge Audette est reconnu coupable de l'homicide involontaire de Patricia Ferguson survenu en 1996 dans l'est de Montréal.

Le juge Dennis Galiatsatos a tranché que l’accusé a violemment agressé sexuellement la jeune mère de 23 ans et causé sa mort.

Serge Audette avait été déclaré délinquant dangereux pour avoir séquestré et agressé sexuellement une autre femme en 1998.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point dans ce dossier, mardi, à Lagacé le matin.