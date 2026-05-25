Le choc des idées à La commission

Les commissaires reviennent sur les tensions politiques à la CAQ après que le ministre des Finances, Eric Girard, a critiqué par courriel les tendances dépensières de la première ministre, Christine Fréchette.

Le duo aborde ensuite l'annonce gouvernementale de l'abolition de la TVQ sur certains produits d'épicerie et la baisse des coûts d'immatriculation, qualifiant ces mesures d'électoralistes et doutent de leur efficacité pour les familles les plus démunies.

Enfin, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dénoncent les contradictions du gouvernement, qui adopte un nouveau code du bâtiment alourdissant la bureaucratie et augmentant le coût des logements de près de 8 %.

Écoutez le choc des idées des commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi midi.