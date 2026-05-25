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Elle multiplie les mesures

Dépenses de Christine Fréchette: «On va encore acheter le vote des Québécois»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 mai 2026 09:16

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Dépenses de Christine Fréchette: «On va encore acheter le vote des Québécois»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Les dépenses de la nouvelle première ministre du Québec font beaucoup parler depuis quelques jours. 

Radio-Canada a dévoilé que le ministre des Finances, Eric Girard, a averti Christine Fréchette, au début du mois de mai, de respecter l’enveloppe budgétaire de 250 millions de dollars qu’il lui a accordée. 

Bien qu’il lui ait rappelé que les Québécois savent compter, la nouvelle première ministre continue de multiplier les annonces. 

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, lundi, alors qu’il parle d’une fausse marge de manœuvre, selon lui. 

«On va acheter le vote des Québécois, encore. Et qui va être pogné avec la facture? Les mêmes maudits Québécois. On n’est pas cave.»

Luc Ferrandez

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