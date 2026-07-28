Sasha Pastujov s'amène avec les Canadiens

L’attaquant du Rocket de Laval, Sean Farrell, est échangé aux Ducks d'Anaheim.

Le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, en a fait l'annonce lundi.

Le Tricolore obtient en retour l’attaquant Sasha Pastujov du club-école des Ducks d’Anaheim.

Pastujov a disputé 71 rencontres avec les Gulls de San Diego, dans la Ligue américaine, lors de la dernière saison.

Il a mené son équipe pour les aides et les points, en plus de se classer au deuxième rang pour les buts.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser cette transaction mineure réalisée par Kent Hughes lundi.

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