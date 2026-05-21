Le débat sur la gestion des campements d'itinérants à Montréal franchit un nouveau cap. Une action en justice, menée par la Clinique juridique sur l'itinérance, vise à empêcher le démantèlement d'un campement situé directement sur les lignes de jeu d'un terrain de basket-ball et de planche à roulettes sous le viaduc Van Horne, dans le Mile-End.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il se dit sidéré par le manque de jugement et «l'inconscience» de cette démarche, qui oppose le droit des personnes itinérantes à occuper l'espace public au droit des citoyens de profiter des rares infrastructures de loisirs du quartier.