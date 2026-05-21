Le débat sur la gestion des campements d'itinérants à Montréal franchit un nouveau cap. Une action en justice, menée par la Clinique juridique sur l'itinérance, vise à empêcher le démantèlement d'un campement situé directement sur les lignes de jeu d'un terrain de basket-ball et de planche à roulettes sous le viaduc Van Horne, dans le Mile-End.
Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Il se dit sidéré par le manque de jugement et «l'inconscience» de cette démarche, qui oppose le droit des personnes itinérantes à occuper l'espace public au droit des citoyens de profiter des rares infrastructures de loisirs du quartier.
«Mais quand tu dis que le droit de l'itinérant doit être opposé au droit de joueurs [...] tu es en train de dire à la Ville: "Tu n'as pas le droit de gérer le problème". Mais si la Ville n'a pas le droit de gérer le problème [...] il va y avoir un vent de colère.»
Le chroniqueur craint qu'à force de tolérer de telles situations dans des espaces récréatifs achalandés, la population perde patience, ce qui pourrait provoquer un recul de l'empathie générale et mener à l'élection de politiciens prônant un nettoyage des rues beaucoup plus radical.