Astuces et angles morts

Frédéric Labelle explore le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) comme alliée pour orchestrer vos vacances d’été.

En centralisant les recherches habituellement éparpillées sur le web, l'IA permet d'économiser un temps précieux.

En lui fournissant votre budget, vos contraintes de santé ou vos goûts, elle génère des itinéraires sur mesure, allant jusqu'à suggérer des heures creuses pour visiter un musée ou des coins moins touristiques du Québec.

Toutefois, l'outil comporte des angles morts majeurs: les prix des hôtels en temps réel sont souvent erronés et l'abondance de suggestions de restaurants peut paralyser le choix.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout lors de sa chronique réseaux sociaux, jeudi à Lagacé le matin.