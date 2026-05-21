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Astuces et angles morts

Comment planifier vos vacances d’été grâce à l'intelligence artificielle

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 mai 2026 07:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Comment planifier vos vacances d’été grâce à l'intelligence artificielle
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Frédéric Labelle explore le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) comme alliée pour orchestrer vos vacances d’été.

En centralisant les recherches habituellement éparpillées sur le web, l'IA permet d'économiser un temps précieux.

En lui fournissant votre budget, vos contraintes de santé ou vos goûts, elle génère des itinéraires sur mesure, allant jusqu'à suggérer des heures creuses pour visiter un musée ou des coins moins touristiques du Québec.

Toutefois, l'outil comporte des angles morts majeurs: les prix des hôtels en temps réel sont souvent erronés et l'abondance de suggestions de restaurants peut paralyser le choix.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout lors de sa chronique réseaux sociaux, jeudi à Lagacé le matin

«Si vous allez par exemple en Europe, là l'IA devient extrêmement intéressante pour maximiser les itinéraires. Tu regroupes tes activités par quartier au lieu de t'éparpiller.»

Frédéric Labelle

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