Jean-Pierre Messier, directeur général du Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable, lance un sérieux avertissement concernant la gestion des dons.

Si l'organisme permet d'aider les plus démunis, les bénévoles font face à une recrudescence de dépôts sauvages.

Des citoyens utilisent le centre pour y abandonner la nuit des vêtements souillés, des meubles ou des objets cassés.

Pire encore, des individus viennent déchirer les sacs laissés à l'extérieur pour piller les dons, éparpillant les rebuts sur le sol.

Quels sont les effets de ces actes? Que faire pour y remédier?

Écoutez Jean-Pierre Messier, directeur général du Centre d'entraide bénévole de Saint-Amable, au micro de Patrick Lagacé jeudi.