Jean-Pierre Messier, directeur général du Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable, lance un sérieux avertissement concernant la gestion des dons.
Si l'organisme permet d'aider les plus démunis, les bénévoles font face à une recrudescence de dépôts sauvages.
Des citoyens utilisent le centre pour y abandonner la nuit des vêtements souillés, des meubles ou des objets cassés.
Pire encore, des individus viennent déchirer les sacs laissés à l'extérieur pour piller les dons, éparpillant les rebuts sur le sol.
Quels sont les effets de ces actes? Que faire pour y remédier?
Écoutez Jean-Pierre Messier, directeur général du Centre d'entraide bénévole de Saint-Amable, au micro de Patrick Lagacé jeudi.
«Moi, la question que je pose tout le temps aux gens comme question, c'est : est-ce que vous donneriez deux piastres pour ça? Si oui, apportez-le. Sinon, regardez l'heure des collectes dans votre quartier.»