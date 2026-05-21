Marie-Eve Fournier révèle une pression esthétique grandissante dans le milieu corporatif québécois.

Pour rivaliser avec de jeunes gestionnaires et contrer l'effet miroir de Zoom, de plus en plus de professionnels de plus de 55 ans recourent au Botox ou s'imposent un entraînement physique extrême pour masquer la fatigue.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi à Lagacé le matin.