La chroniqueuse culturelle Catherine Brisson présente Prescott, la toute nouvelle série criminelle québécoise disponible sur Illico+.

Idée originale de la scénariste Anie Pascale, l'histoire se déroule dans une petite communauté agricole qui abrite un pénitencier, où les tensions entre deux clans familiaux rivaux et le milieu carcéral s'entremêlent.

Dès les premières minutes, la découverte d'un corps coulé dans le béton sur les terres de Valérie Trudeau, interprétée par Catherine Chabot, lance une intrigue intense et violente.

Bien que le rythme initial soit très dense et chargé en personnages, la série se replace habilement dès le deuxième épisode et s'annonce prometteuse, portée par une solide distribution et la réalisation efficace de Julien Hurteau.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.