Saga opposant Québec et Terre-Neuve

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde la saga opposant le gouvernement du Québec et Hydro-Québec à la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le nouveau gouvernement de Saint-Jean a mandaté un comité pour réviser l'entente historique signée avec le Québec sur le développement du potentiel hydroélectrique de Churchill Falls.

Ce désir de renégocier un contrat pourtant signé à long terme s'inscrit dans un sentiment anti-Québec persistant chez les Terre-Neuviens, qui estiment s'être «fait rouler dans la farine» en 1969, alors qu'Hydro-Québec avait pris tous les risques.

Le gouvernement du Canada, qui n'a historiquement jamais financé le développement hydroélectrique québécois, tente maintenant de s'ingérer dans le transport de l'électricité, ce que plusieurs analystes qualifient de «piège à cons».

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