Saga opposant Québec et Terre-Neuve

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde la saga opposant le gouvernement du Québec et Hydro-Québec à la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
Le nouveau gouvernement de Saint-Jean a mandaté un comité pour réviser l'entente historique signée avec le Québec sur le développement du potentiel hydroélectrique de Churchill Falls.
Ce désir de renégocier un contrat pourtant signé à long terme s'inscrit dans un sentiment anti-Québec persistant chez les Terre-Neuviens, qui estiment s'être «fait rouler dans la farine» en 1969, alors qu'Hydro-Québec avait pris tous les risques.
Le gouvernement du Canada, qui n'a historiquement jamais financé le développement hydroélectrique québécois, tente maintenant de s'ingérer dans le transport de l'électricité, ce que plusieurs analystes qualifient de «piège à cons».
Autres sujets traités :
- Sondage Mainstreet: les résultats placent les libéraux en tête, mais le sondage suscite des doutes majeurs quant à sa méthodologie et sa pondération;
- Subventions pour thermopompes: Hydro-Québec injecte 350 millions de dollars pour le parc de logements locatifs;
- Deux ans après le bris majeur près du pont Jacques-Cartier, la Ville ignore toujours la cause exacte;
- Ottawa a versé 10 milliards de dollars en 2025 à l'industrie rentable du gaz et du pétrole en Alberta;
- L'Iran étudie une proposition américaine pour mettre fin à la guerre;
- Virus Ebola: un vol à destination de Détroit a été dérouté vers Montréal;
- Saga Gilbert Rozon: l'entente dévoilée au civil démontre le déboutement complet de l'homme d'affaires;
- Le Canada dépensera un milliard de dollars pour accueillir 13 matchs de la Coupe du monde de soccer 2026;
- La Victoire de Montréal remporte la Coupe Walter grâce à un gain de 4 à 0.