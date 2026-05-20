La ferveur entourant les Canadiens de Montréal est sans précédent, estime Luc Ferrandez.

Le phénomène touchant l'édition actuelle dépasse tout ce que notre chroniqueur a connu par le passé, y compris lors des conquêtes de la Coupe Stanley en 1986 et 1993.

Il observe que cette «fièvre» touche désormais des segments de la population traditionnellement peu intéressés par le hockey, incluant des femmes de plus de 60 ans et des nouveaux arrivants, qui se traduit entre autres par la popularité du balado Palé Hockey de Richardson Zéphir.

Écoutez Luc Ferrandez faire le point, mercredi midi, à l'émission de Patrick Lagacé.