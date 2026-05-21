Un référendum dès cet automne?

La situation politique est extrêmement tendue en Alberta, alors que la première ministre Danielle Smith s'apprête à annoncer la tenue d'un référendum pour cet automne.

Prise entre ses militants séparatistes et l'opposition néo-démocrate, Mme Smith tente de calmer la grogne au sein de son parti en choisissant de poser la question de la pétition fédéraliste, jugée plus facile à gagner. Cette stratégie suscite toutefois la colère des souverainistes de sa propre formation, qui menacent de la renverser.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.