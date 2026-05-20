En avance 2-1 dans la série contre la Charge d'Ottawa, la Victoire de Montréal a l'opportunité de soulever la Coupe Walter mercredi soir.

Écoutez la directrice générale de la formation, Danièle Sauvageau faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La DG souligne l'importance de maintenir la rigueur défensive et de continuer à envoyer des rondelles vers la gardienne adverse, Gwyneth Philips, qui multiplie les arrêts clés. Elle a également salué les performances exemplaires de la gardienne Ann-Renée Desbiens et de la capitaine Marie-Philip Poulin, cette dernière jouant malgré une blessure subie aux Jeux de Milan.

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