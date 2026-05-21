La Victoire de Montréal a écrit une page d'histoire en remportant la toute première Coupe Walter de son histoire en LPHF grâce à un gain de 4 à 0 face à la Charge d'Ottawa.

Malgré le pointage final, la tâche n'a pas été de tout repos dans ce match robuste et serré où le premier but s'est fait attendre.

L'émotion était à son comble sur la glace lors de la remise du trophée, une consécration pleinement méritée pour cette équipe qui a fait preuve d'une immense résilience tout au long de la saison.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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