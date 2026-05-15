Augmenter de 800 mégawatts la demande au Québec

Hydro-Québec propose à la Régie de l'énergie de faire passer le tarif d'électricité des centres de données de 6,80 sous à 13 sous le kilowattheure.

Josyane Fortin, d'Hydro-Québec, justifie cette hausse par la nécessité de construire de nouvelles infrastructures pour répondre à une demande projetée de 800 mégawatts, soit quatre fois la consommation actuelle de cette industrie.

Cette mesure vise à protéger les clients résidentiels de futurs «chocs tarifaires» tout en maintenant le Québec dans la «moyenne de peloton» nord-américaine.

Écoutez Josyane Fortin, directrice principale, offres énergétiques à la clientèle et tarification chez Hydro-Québec, vendredi à La commission.