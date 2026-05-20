Un an après avoir succédé à Denise Filiatrault à la direction artistique du Théâtre du Rideau Vert, le comédien Benoît McGinnis trace un bilan très positif et stimulant de sa première année.

En plus d'expliquer les multiples facettes de son rôle et les défis liés à la gestion des changements de programmation, il aborde avec franchise la réalité financière des théâtres montréalais et l'importance de rebâtir le bassin d'abonnés depuis la pandémie.

En dévoilant une saison prometteuse — qui s'ouvrira avec Cyrano —, il invite chaleureusement le public à oser franchir les portes des salles pour vibrer en direct.

Écoutez le comédien directeur artistique du Théâtre du Rideau Vert Benoît McGinnis, mercredi au micro de Patrick Lagacé.