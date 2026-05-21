À l'occasion de sa chronique, jeudi matin, Jonathan Trudeau aborde un point méconnu de la récente mission en France de la ministre Christine Fréchette: l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique.

Bien que la ministre qualifie pour l'instant l'IA d'«outil de soutien à la décision», les discussions en coulisses et les exemples à l'international pointent de plus en plus vers une réduction potentielle de la taille de l'État et une augmentation de l'efficacité.

Si aucune transformation majeure n'est attendue d'ici la fin du mandat actuel, les syndicats de la fonction publique risquent de grincer des dents face à ces perspectives d'avenir.

Écoutez Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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