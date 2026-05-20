L'anxiété financière gagne du terrain alors que près de 60 % des Québécois appréhendent une récession d’ici la fin de l’année, une hausse marquée depuis janvier.
Écoutez Marie-Eve Fournier analyser cet état d'esprit collectif, lors de sa chronique financière, mercredi à Lagacé le matin.
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