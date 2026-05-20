Traversés en ligne droite

Une nouvelle tendance TikTok européenne commence à faire des petits au Québec et s'avère particulièrement préoccupante.

Le défi consiste à se filmer au volant en train de traverser les carrefours giratoires en ligne droite, en faisant du hors-route directement sur le terre-plein central.

Le chroniqueur Frédéric Labelle qualifie cette mode de profondément «niaiseuse», d'autant plus que les contrevenants se filment en commettant cette infraction au son de la chanson Bar Mitzvah.

Devant la confusion que provoquent encore ces infrastructures, le chroniqueur propose, à la blague, une tout autre tendance: celle d'apprendre enfin aux automobilistes comment utiliser correctement un rond-point.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer ce phénomène, lors de sa chronique réseaux sociaux, mercredi à Lagacé le matin.