Contrat d’Hydro-Québec avec Terre-Neuve

Le contrat d'énergie liant Hydro-Québec et Terre-Neuve-et-Labrador pour Churchill Falls représente un enjeu colossal de plus de 100 milliards de dollars.

La ministre Christine Fréchette semblerait ouverte à la renégociation, une posture qui pourrait jouer à la baisse pour le Québec, selon Luc Ferrandez.

Terre-Neuve, qui a encore en travers de la gorge l'entente historique de 1969 jugée trop avantageuse pour la province francophone, cherche à diversifier ses options pour contourner le réseau québécois.

Appuyé par le projet d'infrastructure nationale du premier ministre fédéral Mark Carney, Terre-Neuve rêve de vendre son électricité directement à l’Ontario, de développer ses mines au Labrador et de créer une boucle de l’Atlantique.

Toutefois, face à la réalité technique et aux besoins massifs d’Hydro-Québec, les deux provinces demeurent condamnées à s'entendre.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.