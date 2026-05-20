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Contrat d’Hydro-Québec avec Terre-Neuve

Le renouvellement de Churchill Falls: le Québec est-il condamné à négocier?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 mai 2026 09:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Le renouvellement de Churchill Falls: le Québec est-il condamné à négocier?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le contrat d'énergie liant Hydro-Québec et Terre-Neuve-et-Labrador pour Churchill Falls représente un enjeu colossal de plus de 100 milliards de dollars.

La ministre Christine Fréchette semblerait ouverte à la renégociation, une posture qui pourrait jouer à la baisse pour le Québec, selon Luc Ferrandez. 

Terre-Neuve, qui a encore en travers de la gorge l'entente historique de 1969 jugée trop avantageuse pour la province francophone, cherche à diversifier ses options pour contourner le réseau québécois.

Appuyé par le projet d'infrastructure nationale du premier ministre fédéral Mark Carney, Terre-Neuve rêve de vendre son électricité directement à l’Ontario, de développer ses mines au Labrador et de créer une boucle de l’Atlantique.

Toutefois, face à la réalité technique et aux besoins massifs d’Hydro-Québec, les deux provinces demeurent condamnées à s'entendre.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

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