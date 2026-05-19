 Aller au contenu

Spécial «Grand Prix» | L'énigme du mardi 19 mai

par 98.5

0:00
2:01

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mai 2026 06:45

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Spécial «Grand Prix» | L'énigme du mardi 19 mai
L'énigme du jour / Cogeco Média

Écoutez l'énigme du mardi 19 mai à l'émission de Patrick Lagacé.

Voici d'ailleurs la réponse à l’énigme de vendredi: «Quotient intellectuel».

Vous aimerez aussi

«C'est pas nécessairement payant pour nous, mais ça l'est pour nos patrons»
Signé Lévesque
«C'est pas nécessairement payant pour nous, mais ça l'est pour nos patrons»
0:00
6:02
Quand des bagages perdus deviennent des coffres au trésor
Signé Lévesque
Quand des bagages perdus deviennent des coffres au trésor
0:00
7:58
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Visite en France: «Pour Christine Fréchette, c'est plus positif que négatif»
Rattrapage
Rencontre diplomatique avec Emmanuel Macron
Visite en France: «Pour Christine Fréchette, c'est plus positif que négatif»
Festivités des Canadiens: quelques débordements au centre-ville
Rattrapage
Victoire en sept matchs contre Buffalo
Festivités des Canadiens: quelques débordements au centre-ville
Les Canadiens en finale de l'Est: des similitudes avec 1993
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Séries de la LNH
Les Canadiens en finale de l'Est: des similitudes avec 1993
Emojis secrets et pronostics astraux pour les Canadiens
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Emojis secrets et pronostics astraux pour les Canadiens
Étienne Marcoux veut «couper dans le caviar» pour sauver la télé
Rattrapage
Humour
Étienne Marcoux veut «couper dans le caviar» pour sauver la télé
Une algue mangeuse de plastique pour sauver nos océans?
Rattrapage
Dans nos écosystèmes
Une algue mangeuse de plastique pour sauver nos océans?
Habiter Montréal: un «acte de foi» ou magie urbaine?
Rattrapage
Entre l'idéologie et la survie
Habiter Montréal: un «acte de foi» ou magie urbaine?
François Gosselin, le «magicien» de l'urbanisme montréalais tire sa révérence
Rattrapage
Ferrandez salue l'homme qui a débloqué la Ville
François Gosselin, le «magicien» de l'urbanisme montréalais tire sa révérence
Instagram lance «Instant»: la nouvelle fonction qui divise les utilisateurs
Rattrapage
Photos éphémères
Instagram lance «Instant»: la nouvelle fonction qui divise les utilisateurs
«Tu vas mourir»: une série fascinante sur la mort avec Étienne Marcoux
Rattrapage
Télé
«Tu vas mourir»: une série fascinante sur la mort avec Étienne Marcoux
Sirop d’érable frelaté: le MAPAQ critiqué pour son manque de rigueur
Rattrapage
Plaintes ignorées
Sirop d’érable frelaté: le MAPAQ critiqué pour son manque de rigueur
La Caisse: «Le REM est déjà rentable» -Charles Emond
Rattrapage
Viabilité financière
La Caisse: «Le REM est déjà rentable» -Charles Emond
Trump en Chine: une démonstration de force de Pékin face à un «leader faible»
Rattrapage
Tensions sino-américaines
Trump en Chine: une démonstration de force de Pékin face à un «leader faible»
Mark Carney: une ambition énergétique et technologique sans précédent
Rattrapage
Ottawa
Mark Carney: une ambition énergétique et technologique sans précédent