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L'animatrice française Flavie Flament le dénonce

Patrick Bruel: malgré les accusations, le public français reste fidèle

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mai 2026 06:41

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Patrick Bruel: malgré les accusations, le public français reste fidèle
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le chanteur Patrick Bruel est au cœur d'une tourmente judiciaire alors que de nouvelles plaintes pour viol et agressions sexuelles s'ajoutent à un dossier déjà lourd.

L'animatrice française Flavie Flament, l'une des figures de proue de ces dénonciations, a récemment livré un témoignage percutant sur Mediapart, racontant un «blackout total» après avoir bu un thé chez l'artiste en 1991, alors qu'elle n'avait que 16 ans.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson faire le point dans ce dossier qui fait grandement jaser en France, mardi, à Lagacé le matin.

Pendant ce temps, le public continue d'aller voir Bruel dans la pièce de théâtre Deuxième partie à Paris, certains spectateurs affirmant même «dissocier l'artiste de l'homme».

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