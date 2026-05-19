L'animatrice française Flavie Flament le dénonce

Le chanteur Patrick Bruel est au cœur d'une tourmente judiciaire alors que de nouvelles plaintes pour viol et agressions sexuelles s'ajoutent à un dossier déjà lourd.

L'animatrice française Flavie Flament, l'une des figures de proue de ces dénonciations, a récemment livré un témoignage percutant sur Mediapart, racontant un «blackout total» après avoir bu un thé chez l'artiste en 1991, alors qu'elle n'avait que 16 ans.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson faire le point dans ce dossier qui fait grandement jaser en France, mardi, à Lagacé le matin.