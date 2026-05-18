Quand la fiction rejoint la réalité

Le 79e Festival de Cannes ne se contente plus de projeter des films, il devient lui-même le décor de l'une des séries les plus attendues.

Le prestigieux hôtel Martinez situé sur la Croisette servira de cadre principal à cette nouvelle saison. La production utilise également l'effervescence du festival pour nourrir l'intrigue.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Los Angeles qui est présentement en France pour l'occasion, nous dévoiler les dessous de ce tournage, lundi après-midi au Québec maintenant.

Le journaliste culturel passe aussi en revue les films marquants de la première semaine du Festival.