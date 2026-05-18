 Aller au contenu
Quand la fiction rejoint la réalité

White Lotus s’invite à Cannes: le festival devient un plateau de tournage

par 98.5

0:00
8:19

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 mai 2026 15:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Henry Arnaud
Henry Arnaud

et autres

White Lotus s’invite à Cannes: le festival devient un plateau de tournage
Le 79e Festival de Cannes devient lui-même le décor de la série White Lotus / Scott A Garfitt / Associated Press

Le 79e Festival de Cannes ne se contente plus de projeter des films, il devient lui-même le décor de l'une des séries les plus attendues. 

Le prestigieux hôtel Martinez situé sur la Croisette servira de cadre principal à cette nouvelle saison. La production utilise également l'effervescence du festival pour nourrir l'intrigue.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Los Angeles qui est présentement en France pour l'occasion, nous dévoiler les dessous de ce tournage, lundi après-midi au Québec maintenant.

Le journaliste culturel passe aussi en revue les films marquants de la première semaine du Festival.

Vous aimerez aussi

La Bulgarie gagne le concours de l'Eurovision
Signé Lévesque
La Bulgarie gagne le concours de l'Eurovision
0:00
6:27
«Décor ta vie» de retour à la télé: «C'est exactement le même concept efficace»
Signé Lévesque
«Décor ta vie» de retour à la télé: «C'est exactement le même concept efficace»
0:00
4:00
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le délégué général du Québec doute de la stratégie de Fréchette: «C'est bizarre»
Rattrapage
Mission diplomatique en France
Le délégué général du Québec doute de la stratégie de Fréchette: «C'est bizarre»
Donald Trump reporte encore des frappes en Iran
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
Donald Trump reporte encore des frappes en Iran
Washington suspend un comité de défense avec le Canada
Rattrapage
Puni pour le discours de Carney à Davos
Washington suspend un comité de défense avec le Canada
Christine Fréchette à Paris: «C'était pas mauvais, mais pas extraordinaire»
Rattrapage
Un rendez-vous manqué?
Christine Fréchette à Paris: «C'était pas mauvais, mais pas extraordinaire»
Jérémie Rainville a l'esprit d'un poisson rouge pour garder espoir
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Après une lourde défaite
Jérémie Rainville a l'esprit d'un poisson rouge pour garder espoir
«Dobes est enfermé dans sa bulle aujourd'hui» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
7e match de la série Canadiens-Sabres
«Dobes est enfermé dans sa bulle aujourd'hui» -Martin McGuire
Que faut-il savoir de la nouvelle épidémie d'Ebola?
Rattrapage
L'OMS lance une alerte internationale
Que faut-il savoir de la nouvelle épidémie d'Ebola?
Un spectacle secret de Lady Gaga en tête des audiences d'Apple TV
Rattrapage
«Requiem»
Un spectacle secret de Lady Gaga en tête des audiences d'Apple TV
Les États-Unis se retirent d'une commission de défense avec le Canada
Rattrapage
Veulent-ils faire mal à leurs alliés?
Les États-Unis se retirent d'une commission de défense avec le Canada
La victoire du CH «dépend de Dobes», selon Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
7e match contre les Sabres
La victoire du CH «dépend de Dobes», selon Dany Dubé
«Il faut se sortir de cette torpeur-là» -Meeker Guerrier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Après la dure défaite des Canadiens
«Il faut se sortir de cette torpeur-là» -Meeker Guerrier
Attaque sur Moscou: «Une immense gifle à leur volonté de continuer la guerre»
Rattrapage
La riposte ukrainienne sur la Russie
Attaque sur Moscou: «Une immense gifle à leur volonté de continuer la guerre»
Visite de Christine Fréchette en France: «Ça ne peut qu'être positif pour elle»
Rattrapage
Rencontre avec Macron et des industries françaises
Visite de Christine Fréchette en France: «Ça ne peut qu'être positif pour elle»
Kevin Raphael fait vibrer les partisans du CH avec ses résumés de match
Rattrapage
Commentateur haïtien
Kevin Raphael fait vibrer les partisans du CH avec ses résumés de match