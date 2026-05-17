Plus de 300 imitations en carrière

L'imitateur Pierre Verville présentera un ultime one-man-show d'adieu, Pour une dernière voix.

En entrevue avec l'animateur Denis Lévesque, il parle des centaines de personnes qu'il a imitées au cours de sa carrière et explique pourquoi il imite que très rarement des femmes.

Pierre Verville présente même son imitation de son vis-à-vis, Denis Lévesque!

Écoutez l'acteur, humoriste et imitateur Pierre Verville sur ce spectacle, dimanche, avec Denis Lévesque.