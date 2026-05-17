Plus de 300 imitations en carrière

L'imitateur Pierre Verville présentera un ultime one-man-show d'adieu, Pour une dernière voix.
En entrevue avec l'animateur Denis Lévesque, il parle des centaines de personnes qu'il a imitées au cours de sa carrière et explique pourquoi il imite que très rarement des femmes.
Pierre Verville présente même son imitation de son vis-à-vis, Denis Lévesque!
Écoutez l'acteur, humoriste et imitateur Pierre Verville sur ce spectacle, dimanche, avec Denis Lévesque.
«Peut-être que j'ai fait 300 personnes [...] D'ailleurs c'est comique ça, parce que je me disais j'espère qu'il va y avoir assez d'imitation dans mon show. Puis finalement, je me suis dit que j'allais les compter, puis j'en faisais 75 pour le prochain show, je pense, parce qu'on ne peut pas tous les faire.»