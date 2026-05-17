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Bruel, Depardieu, Hulo etc.

Vague de dénonciations: «Il n'y a plus de présomption d'innocence»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 mai 2026 11:03

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque

et autres

Vague de dénonciations: «Il n'y a plus de présomption d'innocence»
Christian Dufour / Cogeco Média

Une vague de dénonciations s'est abattue dernièrement sur les personnalités publiques, que ce soit Patrick Bruel, Nicolas Hulot, ou encore Gérard Dépardieu.

Dans sa chronique, Christian Dufour se penche sur le concept de tribunal médiatique, où les médias et les citoyens condamnent des personnalités avant que des juges tranchent sur leur cas.

«Il n'y a plus de présomption d'innocence», estime-t-il.

Écoutez l'avis du politologue, Christian Dufour, au micro de Denis Lévesque, dimanche.

Il affirme toutefois qu'il n'irait pas voir Patrick Bruel en spectacle, par exemple, sachant ce qu'il sait de lui.

«Dans les tribunaux médiatiques, les gens ne font pas de prison ou il n'y aura pas d'amende parce que les accusations ne seront pas toujours portées devant les tribunaux ordinaires. Mais la sanction médiatique, c'est la mort sociale. Des gens comme Gérard Depardieu, ça n'existe plus, c'est mort. Patrick Poivre d'Arvor, c'est mort. Nicolas Hulot, c'est mort. L'Abbé Pierre, évidemment, il est mort pour vrai. Et quant à Patrick Bruel, moi je pense qu'il est mort.»

Christian Dufour

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