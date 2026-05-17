Bruel, Depardieu, Hulo etc.

Une vague de dénonciations s'est abattue dernièrement sur les personnalités publiques, que ce soit Patrick Bruel, Nicolas Hulot, ou encore Gérard Dépardieu.

Dans sa chronique, Christian Dufour se penche sur le concept de tribunal médiatique, où les médias et les citoyens condamnent des personnalités avant que des juges tranchent sur leur cas.

«Il n'y a plus de présomption d'innocence», estime-t-il.

Écoutez l'avis du politologue, Christian Dufour, au micro de Denis Lévesque, dimanche.

Il affirme toutefois qu'il n'irait pas voir Patrick Bruel en spectacle, par exemple, sachant ce qu'il sait de lui.