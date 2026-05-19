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Rencontre diplomatique avec Emmanuel Macron

Visite en France: «Pour Christine Fréchette, c'est plus positif que négatif»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mai 2026 06:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Visite en France: «Pour Christine Fréchette, c'est plus positif que négatif»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

La visite officielle de la première ministre du Québec en France a été marquée par un geste symbolique fort à l'Élysée: elle a remis au président français Emmanuel Macron le célèbre maillot rouge des Canadiens de Montréal, floqué du numéro 85 en l’honneur du joueur français Alexandre Texier.  

Outre cette séance photo - un bon coup marketing dans le contexte actuel -, Mme Fréchette n'a toutefois pas réalisé son objectif, soit celui d'obtenir l'appui de la France pour que Montréal devienne le siège de la future banque de l'OTAN, une candidature pour laquelle Toronto mène une campagne agressive.

Écoutez Patrick Lagacé discuter des répercussions de la visite de la première ministre du Québec dans l'Hexagone, mardi, dans son tour d'horizon.

«Le président Macron ne s’est pas commis. Il y a des analystes qui disent ce matin: "C’est peut-être une gaffe de Mme Fréchette d’avoir parlé de ça, d’avoir souhaité l’appui du président" [...] mais au point de vue des images, c’est plus positif que négatif.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Conditions météorologiques extrêmes à Montréal avec un humidex pouvant atteindre 35;
  • Donald Trump maintient la pression sur l'Iran tout en évoquant une possible ouverture diplomatique;
  • Plus de 3000 morts sont recensés depuis le début des hostilités entre Israël et le Hezbollah;
  • Le taux d'approbation de Donald Trump chute à 37 %, alors que 64 % des Américains s'opposent à la guerre en Iran;
  • Le déploiement de la carte OPUS virtuelle sur téléphone subit des retards en raison de bogues informatiques;
  • L'interdiction des téléphones cellulaires dans les écoles secondaires de l'Outaouais favorise le retour des jeunes dans les bibliothèques;
  • Une épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a déjà fait 131 morts, provoquant une alerte de l'OMS.

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