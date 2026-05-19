Rencontre diplomatique avec Emmanuel Macron

La visite officielle de la première ministre du Québec en France a été marquée par un geste symbolique fort à l'Élysée: elle a remis au président français Emmanuel Macron le célèbre maillot rouge des Canadiens de Montréal, floqué du numéro 85 en l’honneur du joueur français Alexandre Texier.
Outre cette séance photo - un bon coup marketing dans le contexte actuel -, Mme Fréchette n'a toutefois pas réalisé son objectif, soit celui d'obtenir l'appui de la France pour que Montréal devienne le siège de la future banque de l'OTAN, une candidature pour laquelle Toronto mène une campagne agressive.
Écoutez Patrick Lagacé discuter des répercussions de la visite de la première ministre du Québec dans l'Hexagone, mardi, dans son tour d'horizon.
«Le président Macron ne s’est pas commis. Il y a des analystes qui disent ce matin: "C’est peut-être une gaffe de Mme Fréchette d’avoir parlé de ça, d’avoir souhaité l’appui du président" [...] mais au point de vue des images, c’est plus positif que négatif.»
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