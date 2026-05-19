Séries de la LNH

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Les Canadiens en finale de l'Est: des similitudes avec 1993

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mai 2026 05:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Canadiens en finale de l'Est: des similitudes avec 1993
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Grâce à un but d'Alex Newhook en prolongation lors du septième match contre les Sabres de Buffalo lundi soir, les Canadiens de Montréal accèdent à la finale de l'Est.

Cette victoire de 3-2 propulse la troupe de Martin St-Louis dans le carré d'as, rejoignant ainsi les Hurricanes de la Caroline. Fait remarquable: la formation actuelle affiche une moyenne d'âge de 25,8 ans, la plus jeune depuis... l'édition championne de 1993.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque décortiquer la victoire du Tricolore, mardi, à Lagacé le matin.

Outre Newhook, le héros du match, le gardien Jakub Dobes a été fumant, repoussant les multiples assauts de Buffalo pour garder son équipe dans la partie, particulièrement lors d'une troisième période où le Tricolore n'a décoché que quatre tirs. 

Montréal devra maintenant se mesurer aux Hurricanes, une équipe qu'ils ont battue trois fois en trois rencontres durant la saison régulière, mais qui profite d'un repos de dix jours.

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