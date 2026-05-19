Séries de la LNH

Grâce à un but d'Alex Newhook en prolongation lors du septième match contre les Sabres de Buffalo lundi soir, les Canadiens de Montréal accèdent à la finale de l'Est.

Cette victoire de 3-2 propulse la troupe de Martin St-Louis dans le carré d'as, rejoignant ainsi les Hurricanes de la Caroline. Fait remarquable: la formation actuelle affiche une moyenne d'âge de 25,8 ans, la plus jeune depuis... l'édition championne de 1993.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque décortiquer la victoire du Tricolore, mardi, à Lagacé le matin.

Outre Newhook, le héros du match, le gardien Jakub Dobes a été fumant, repoussant les multiples assauts de Buffalo pour garder son équipe dans la partie, particulièrement lors d'une troisième période où le Tricolore n'a décoché que quatre tirs.

Montréal devra maintenant se mesurer aux Hurricanes, une équipe qu'ils ont battue trois fois en trois rencontres durant la saison régulière, mais qui profite d'un repos de dix jours.