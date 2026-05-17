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Des tables exclusives aux canins

Un restaurant gastronomique lyonnais propose des plats... pour les chiens!

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 mai 2026 09:50

Avec

Marie-Rose Sirois-Bruneau
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Un restaurant gastronomique lyonnais propose des plats... pour les chiens!
Emmeneriez-vous votre chien dans un restaurant qui lui est dédié? / Adobe Stock / beatrix kido

Un restaurant lyonnais gastronomique fait réagir, alors qu'il propose des plats exclusifs aux pitous des Français.

Les chiens ont même des tables ajustées à leur taille et se voient offrir des plats colorés de viande fraîche, de quoi donner un petit creux à nos bêtes poilues.

Écoutez la chronique insolite de la recherchiste de l'émission Signé Lévesque, Marie-Rose Sirois-Bruneau, dimanche.

«C'est un brunch quatre services qui est au menu, mais moi ça me donne envie d'être à quatre pattes pour aller jouer!»

Marie-Rose Sirois-Bruneau

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