Des tables exclusives aux canins

Un restaurant lyonnais gastronomique fait réagir, alors qu'il propose des plats exclusifs aux pitous des Français.

Les chiens ont même des tables ajustées à leur taille et se voient offrir des plats colorés de viande fraîche, de quoi donner un petit creux à nos bêtes poilues.

Écoutez la chronique insolite de la recherchiste de l'émission Signé Lévesque, Marie-Rose Sirois-Bruneau, dimanche.