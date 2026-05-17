La Ville de Trois-Rivières a mis fin au permis de jeu d'eau instauré dans la municipalité de la Mauricie.

Les citoyens ne pouvaient pas, depuis l'instauration des règles, installer de jeux d'eau pour leurs enfants dans leur cour sans permis.

Écoutez le Tour du Québec avec l'animateur au 106.9, Alexis Samson, ainsi que l'animateur de KYK 95,7, Martin-Thomas Côté, dimanche, à Signé Lévesque.

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