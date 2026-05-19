Victoire en sept matchs contre Buffalo

Si l’ambiance était majoritairement à la fête après la qualification des Canadiens pour la finale de l’Est, la soirée a été ponctuée de quelques incidents au centre-ville de Montréal.

Malgré une présence policière accrue, des interventions ont été nécessaires pour disperser de petits groupes turbulents ayant lancé des projectiles en direction des forces de l'ordre.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le bilan des événements, mardi, à Lagacé le matin.

Au total, au moins deux personnes ont été interpellées pour avoir lancé des feux d'artifice, et des manœuvres de dispersion ont dû être effectuées par la cavalerie du SPVM vers minuit 15 dans le secteur Mansfield et René-Lévesque.

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