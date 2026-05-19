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Victoire en sept matchs contre Buffalo

Festivités des Canadiens: quelques débordements au centre-ville

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mai 2026 05:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Festivités des Canadiens: quelques débordements au centre-ville
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Si l’ambiance était majoritairement à la fête après la qualification des Canadiens pour la finale de l’Est, la soirée a été ponctuée de quelques incidents au centre-ville de Montréal.

Malgré une présence policière accrue, des interventions ont été nécessaires pour disperser de petits groupes turbulents ayant lancé des projectiles en direction des forces de l'ordre.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le bilan des événements, mardi, à Lagacé le matin.

Au total, au moins deux personnes ont été interpellées pour avoir lancé des feux d'artifice, et des manœuvres de dispersion ont dû être effectuées par la cavalerie du SPVM vers minuit 15 dans le secteur Mansfield et René-Lévesque.

Autres sujets abordés

  • Agression armée à Rivière-des-Prairies;
  • Coup de feu à Saint-Laurent;
  • Disparition de Liam Toman à Tremblant.

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