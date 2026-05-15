Les humeurs de Fred

Le chroniqueurFrédéric Labelle dévoile sa «mine d'or» de photos compromettantes transformées en emojis, dont une perle de Patrick Lagacé portant un chapeau de la fête des Rois.

Après un retour humoristique sur l’extrait d’un animateur «un peu pompette», l’équipe accueille les prédictions d'une astrologue pour le match de samedi soir contre les Sabres.

On conclut avec un avertissement sur les vols de «petites personnes de jardin» avant le long week-end...

Écoutez Frédéric Labelle et ses humeurs, vendredi à Lagacé le matin.