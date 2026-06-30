1er juillet: des milliers de ménages sans bail

À la veille du traditionnel 1er juillet, le stress est à son comble pour des milliers de Québécois qui n'ont toujours pas dégoté de toit.

Catherine Lussier, coordonnatrice du FRAPRU, dresse un bilan alarmant de la situation actuelle.

Selon les données compilées par la Société d'habitation du Québec (SHQ), plus de 30 000 ménages locataires ont sollicité un service d'aide cette année, un chiffre en nette progression par rapport à l'an dernier.

Si des services d'accompagnement et d'hébergement temporaire sont déployés, notamment à Montréal et Laval, Mme Lussier fustige le manque d'écoute historique du gouvernement provincial en matière de logement social et de contrôle des loyers.

Écoutez Catherine Lussier, coordonnatrice du FRAPRU, sonner l'alerte sur la crise du logement au Québec, mardi à Cantin le matin.