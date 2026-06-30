Grande enquête de l'Université de Sherbrooke

Un récent sondage mené auprès de 2000 personnes en Montérégie et en Estrie révèle que près de 80% des répondants estiment que les immigrants n'en font pas assez pour s'adapter au mode de vie du Québec.

Écoutez la Dre Melissa Généreux, professeure à la faculté de médecine université de Sherbrooke et médecin-conseil santé publique CIUSSS de l’Estrie, faire le point à l'émission de Philippe Cantin mardi.

Cette enquête s'inscrit dans un projet de recherche plus vaste, incluant des experts en sciences politiques, en droit et en santé publique, visant à analyser les attitudes face à l'immigration à travers 14 questions distinctes.

Les résultats révèlent également que 63 % des répondants associent l'immigration aux problèmes de logement et 56 % estiment qu'elle affaiblit la langue française.

La Dre Généreux souligne l'importance d'éviter la polarisation et d'apprendre à vivre ensemble malgré les divergences d'opinions.